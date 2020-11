Heute ist der Singles’ Day, das chinesische Pendant zum Black Friday. Seit einigen Jahren bieten auch Schweizer Händler an diesem Tag Rabatte, auch wenn der Singles’ Day bei den Konsumenten noch nicht wirklich bekannt ist.

Ursprünglich ging es beim Singles’ Day aber auch nicht um Shopping und Rabatte: Der erste fand 1993 an der ostchinesischen Nanjing-Universität statt und schwappte bald auf andere Universitäten über. Sein Zweck war ursprünglich, den Single-Status der Studenten zu feiern. Es sollte eine Gegenbewegung in einer Gesellschaft sein, in der ansonsten viel Wert auf Beziehungen gelegt wird – quasi ein Anti-Valentinstag. Weitere Informationen findest du hier.