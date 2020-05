Eingaben vom 2. März ungültig

Wie vergibt die SFL in Coronazeiten die Lizenz?

Am 27. April wären Lizenzen für die Saison 2020/21 durch die Swiss Football League (SFL) vergeben worden. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Eingaben zu Makulatur.

Was ist das Lizenzierungsverfahren?

Das erste Lizenzierungsverfahren führte die damalige National-Liga bereits 1979 ein. Das heute durchgeführte Verfahren geht auf den Beschluss der Uefa zurück, auf Beginn der Saison 2004/05 für ihre Mitgliedsverbände eine einheitliche Lizenz zur Teilnahme an den europäischen Wettbewerben (Champions League und Europa League) einzuführen. Die Schweizer Clubs müssen rechtliche, infrastrukturelle, sportliche, administrative, finanzielle und sicherheitsspezifische Kriterien erfüllen, um eine Lizenz zu erhalten, welche die Teilnahme an den beiden höchsten nationalen Meisterschaften, aber auch an den Uefa-Clubwettbewerben erlaubt. Das ganze Verfahren dauert rund sechs Monate.

Wer ist Lizenzgeber?

Welche Lizenzen gibt es?

Wer ist aktueller Lizenzbewerber?

Was passiert mit den Gesuchen wegen der Coronakrise?

Das Lizenzverfahren für die nationalen Meisterschaften wurde bis auf unbestimmte Zeit sistiert. «Wie das Verfahren im Detail fortgesetzt wird, ist aktuell noch nicht entschieden», sagt Licensing Manager Marc Juillerat auf Nachfrage. Man müsse die Beschlüsse des Bundesrats abwarten, der erst in einer seiner nächsten Sitzungen entscheidet, wann Veranstaltungen wie Fussballspiele wieder möglich sein werden. Die SFL wird gestützt darauf die weiteren Schritte an die Hand nehmen. «Es braucht unbedingt einen zeitlichen Referenzpunkt, damit wir weiterfahren können. Klar ist aber, dass wir uns hinsichtlich der Budgetierung nicht mehr auf die eingereichten Unterlagen stützen können», sagt Juillerat.

Wieso ist eine Lizenzvergabe nicht früher möglich?

Welche Zahlen sind massgebend, nachdem die Unterlagen vom 2. März überholt sind?

«Ein geeigneter Stichtag könnte der 30. Juni 2020 sein, an dem bei vielen Clubs das Geschäftsjahr endet. Wir könnten dann den Jahresabschluss für die Lizenzierung verwenden. Es ist aber auch absehbar, dass wir Anpassungen machen müssen. Es wäre unrealistisch, wenn die SFL in dieser prekären Situation stur an ihren Vorgaben festhalten würde. Wir werden daher versuchen, den Clubs so weit wie möglich entgegenzukommen.»