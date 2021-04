50’000 Franken Unterschied

Alleine die Rentenquoten – also das Verhältnis der zugesprochenen Renten pro Anmeldung – sind in der Romandie und im Tessin mindestens 27 Prozent höher als in der übrigen Schweiz, im Kanton Genf sogar um 41 Prozent, schreibt Avenir Suisse. Doch auch in der Höhe der ausgesprochenen Gelder unterscheiden sich die Kantone stark.