Ist Kaffee gesund?

«Definitiv! Das ist mittlerweile sehr gut belegt. Kaffee senkt unter anderem das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten sowie für Tumore. Vor einigen Jahren hat eine Studie ergeben, dass Kaffeetrinken das Bauchspeicheldrüsenkrebs-Risiko erhöhe – mittlerweile wissen wir aber, dass das Gegenteil der Fall ist: Auch hier sinkt das Risiko. Die Studie damals hatte nicht berücksichtigt, dass Kaffeetrinkende oftmals auch rauchen – und die Zigaretten das sind, was das Krebsrisiko signifikant erhöht.»

Sollte man lieber koffeinfreien Kaffee trinken?

«Das kommt ganz darauf an, ob man die stimulierende, kreislaufanregende Wirkung des Koffeins spüren möchte oder nicht. Die vielen gesundheitlichen Benefits, die sich entfalten, wenn man über eine lange Zeit regelmässig Kaffee trinkt, sind bei koffeinfreiem Kaffee ganz genauso gegeben wie bei herkömmlichem. Schwangeren Frauen wird empfohlen, weitestgehend auf Koffein zu verzichten.»

Warum wirkt Kaffee bei jeder Person anders?

Wirkt sich Koffein je nach Zyklusphase anders bei Frauen aus?

«Dazu sind mir keine Untersuchungen bekannt. Ich möchte nicht ausschliessen, dass es bestimmte Zyklusphasen gibt, in denen Koffein noch einen Tick stimulierender wirkt – aber die Unterschiede sind sicher sehr gering.»

Wie viel Kaffee ist zu viel Kaffee?

«Prinzipiell kann jeder Mensch so viel Kaffee trinken, wie er oder sie will. Wer sich etwas Gutes tun und die gesundheitlichen Benefits optimal ausschöpfen möchte, sollte im Idealfall etwa vier Tassen am Tag trinken. Wenn man acht bis neun Tassen trinkt, nehmen die Vorteile wieder ab und man hat dasselbe Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten und Krebs wie Nicht-Kaffee-Trinkende. Aber schädlich ist Kaffee nie – selbst bei Menschen, die literweise Kaffee zu sich nehmen, sind mit Sicherheit keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit zu erwarten.»