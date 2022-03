Russlands Angriff auf die Ukraine : Wie viel Schuld trägt der Westen an diesem Krieg?

Niemand kennt die Kriegsziele von Wladimir Putins Truppen in der Ukraine. Was aber klar ist: Die Konfrontation war absehbar, und der Westen trägt dafür auch eine Verantwortung. Roland Popp von der Militärakademie an der ETH Zürich im Interview.