Bei «0,4 Rappen pro Stream»Wie viel verdienen Schweizer Musiker mit Spotify?

Unsere 20-Minuten-Radio-Moderatoren Freezy und Moe wollten es daher genau wissen und erfragten beim Musikinsider Dennis Hausammann den Wert eines Spotify-Streams in der Schweiz. Sie rechneten anhand von Bliggs Hit «B.L.I. doppel G» nach.

Bligg gehört zu den kommerziell erfolgreichsten Schweizer Musikern, seine Songs knacken regelmässig die Millionenmarke auf Spotify. Aber was bedeutet das finanziell? Vor allem als Mundart-Musiker, dessen Markt sich auf die Schweiz fokussiert?

«Spotify zahlt je nach Land anders aus. In der Schweiz ist ein Stream 0,4 Rappen wert», erklärt Dennis Hausammann, CEO beim Musikvertrieb iGroove. «Das bedeutet, dass ein Song, der in der Schweiz eine Million Streams erreicht, 4000 Franken einbringt.» Ein schöner Batzen, aber «mit 4000 Franken kannst du keine halbe Familie ernähren», meint Moe.

Dazu kommt: Eine Million Streams erreicht in der Schweiz nur eine überschaubare Anzahl Musiker. Dazu zählt etwa Bligg, einer der kommerziell erfolgreichsten Mundart-Acts der letzten Jahre. Sein Song «B.L.I. doppel G» vom Album «Okey Dokey II» hatte nach etwa einem halben Jahr die Marke geknackt.

«Bligg hat natürlich nicht nur diesen einen Hit, und er hat noch einige andere Sachen, mit denen er Geld verdient», relativiert Freezy. Die Rechnung soll aber zeigen: «Mit so einem Spotify-Hit verdient man einfach nicht viel.»

Was ist mit dem erfolgreichsten Mundart-Song aller Zeiten?

«In Cash bedeutet das 84’000 Franken», rechnet Moe. Das klingt zwar besser, aber Lo & Leduc «sind zu zweit, sie müssen also splitten. Das Label wird Prozente für sich abziehen etc.», erklärt Freezy. «Es wird nicht mehr so viel übrig bleiben, dafür, dass Lo & Leduc den grössten Mundart-Hit ever geliefert haben.» Man merkt: «Mit Spotify alleine kommt ein Schweizer Künstler nirgends hin.»