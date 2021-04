Einige dieser schönen Loks kann man nun kaufen: Die SBB bieten sie für 450’000 Franken in ihrem Online-Store an.

Nicht mehr benötigte Wagen und Lokomotiven bieten die SBB jeweils online zum Verkauf an.

Wen sie ein Eisenbahnbetriebsunternehmen kauft und revidiert, erhält dieses eine echte Universallok. Die SBB schreiben: «Die Re 420 wurde sowohl für Schnellzüge bis 140 km/h wie auch für schwere Güterzüge in Doppeltraktion konzipiert. Sie wurde zwischen 1964 und 1985 in grosser Stückzahl gebaut und bildete für längere Zeit das Rückgrat der Bahnproduktion in der Schweiz.» Die RE 420 sind rund 15 Meter lang, haben eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h, wiegen 80 Tonnen und bringen fast 6400 PS auf die Schiene.