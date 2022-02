Muttenz BL – Wie viele Fahrzeuge waren wirklich in den Unfall involviert?

Bei einem Auffahrunfall im Schweizerhalletunnel waren am Dienstagnachmittag fünf involvierten Fahrzeugen. Verletzt wurde dabei niemand.

Ein Auffahrunfall im Schweizerhalletunnel führte am Dienstagnachmittag die Autobahn A2 in Fahrtrichtung Bern/Luzern zu massiven Verkehrsbehinderungen. Wie die Baselbieter Polizei mitteilt, kam es kurz vor 13 Uhr zur Kollision, als ein Personenwagenlenker wegen eines Kunststoffgegenstands auf der Fahrbahn einen Vollstopp machte. Zwei nachfolgende Fahrzeuge konnten ebenfalls noch rechtzeitig anhalten. Nicht so der der Vierte, der frontal ins Heck des Vorfahrzeugs krachte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die drei voranstehenden Autos ineinandergeschoben.