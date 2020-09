Nick Kyrgios fragt sich, was mit ihm passieren würde, wenn er sich den gleichen Fehler wie Novak Djokovic leisten würde.

⦁ Nach dem jüngsten Vorfall an den US Open stichelt Kyrgios erneut gegen die Weltnummer 1.

Nick Kyrgios ist wegen des Corona-Virus nicht zu den US Open gereist. Doch er zeigte Verständnis für die anderen Spieler, als er sagte: «Wenn andere teilnehmen wollen, ist das ihre Entscheidung, solange alle angemessen und sicher handeln.»

Dabei dachte er bestimmt nicht daran, dass einer auf eine ganz andere Art unsicher handeln würde: Novak Djokovic ist in der Nacht auf Montag disqualifiziert worden, weil er nach einem Break frustriert den Ball weggeschlagen und eine Linienrichterin am Hals getroffen hatte .

Seit Monaten ist Kyrgios auf Djokovic nicht gut zu sprechen. Er empfand zum Beispiel die Adria-Tour der Weltnummer 1 mehr als fragwürdig. Und auch den jüngsten Vorfall an den US Open nutzt Kyrgios zur Kritik an Djokovic.