Optische Illusion

Wie viele Kreise siehst du auf diesem Bild?

In diesem Bild verstecken sich mehr als zehn Kreise. Kannst du sie sehen? Auch das Internet beisst sich daran die Zähne aus.

Hier noch weitere faszinierende Illusionen: Du siehst hier auf den ersten Blick nur schwarze und weisse Streifen? Keine Angst, so ergeht es den meisten! Aber hinter den Strichen ist ein Tier verborgen! Damit du es erkennen kannst, musst du entweder den Kopf schütteln oder dich ein paar Schritte vom Bildschirm entfernen.

So findest du die 16 Kreise.

In den sozialen Medien tauchen immer wieder optische Illusionen oder Bilder auf, die die User-Gemeinde spalten oder in die Verzweiflung treiben. Das wohl bekannteste Beispiel ist dieses blau-schwarze (oder weiss goldene?) Kleid .

Auch in den vergangenen Wochen ist ein Bild im Internet auf verschiedensten Plattformen, darunter Twitter und Reddit, herumgegeistert. Auf Twitter hat der Post rund 2000 Likes erhalten. Es handelt sich um folgenden:

Auf dem Bild zu sehen ist eine Reihe horizontaler und vertikaler Linien in schwarz und weiss. Die Challenge: In dem Bild sollen sich 16 Kreise verstecken. Was auf den ersten Blick unmöglich wirkt, stimmt aber doch. Und hat man die Kreise einmal entdeckt, kann man sie beinahe nicht mehr nicht sehen.