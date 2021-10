Organisatoren sprechen von 50’000 : Wie viele Menschen waren wirklich an der Corona-Demo in Bern?

Mehrere Tausend Massnahmen-Kritikerinnen- und Kritiker gingen am Samstag in Bern auf die Strassen.

Darum gehts Die Demonstration von Massnahmen-Gegnern am Samstag lockte Tausende Teilnehmende an. Erste Einschätzungen gingen von rund 10’000 Personen aus.

Die Organisatoren dagegen schreiben in einer offiziellen Mitteilung von 50’000 Personen.

Die Polizei gibt keine Zahlen bekannt.

Der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause hält jedoch eine Teilnehmerzahl zwischen 20’000 bis 30’000 für realistisch.

Am Samstag demonstrierten Tausende Massnahmen-Gegner und -Gegnerinnen an einer bewilligten Demonstration in Bern. Vom Münsterplatz zog der Tross durch die Stadt und beendete den Marsch auf dem Bundesplatz. Die Zahl der Teilnehmenden variiert je nach Quelle. Gemäss Einschätzungen des Regionalsenders TeleBärn waren es 10’000 Teilnehmende, eine Zahl, die am Samstag von 20 Minuten in der Berichterstattung übernommen wurde. In einer Medienmitteilung, die das Aktionsbündnis der Urkantone, die Freunde der Verfassung sowie das Netzwerk Impfentscheid am Sonntag verschickten, ist dagegen die Rede von deutlich mehr Menschen. 50’000 Teilnehmende sollen es demnach gewesen sein.

Auch in den Sozialen Medien sprechen mehrere Personen von deutlich mehr Teilnehmenden. Das Online-Portal Nebelspalter publiziert am Sonntag einen Beitrag, in dem die zu tiefen Schätzungen über die Teilnehmerzahl kritisiert werden - auch diejenige von 20 Minuten. Auch kritische Mails dazu erreichen die Redaktion.

«Zum Zeitpunkt, als der Bundesplatz und Bärenplatz bereits voll waren, stauten sich die Kundgebungsteilnehmenden noch auf der gesamten Länge der Amtshausgasse sowie der Herrengasse. Zeitgleich waren Münsterplatz wie auch der Casinoplatz gut gefüllt», heisst es in der Medienmitteilung der Organisatoren.

Doch was stimmt nun? Bei der Kantonspolizei Bern, heisst es: « Es waren zahlreiche Personen vor Ort, wir geben jedoch grundsätzlich keine Zahlen zu den Teilnehmenden raus, da müssen sie sich an die Veranstalter wenden » , so Isabelle Wüthrich, Mediensprecherin der Kapo Bern.

An der Kundgebung vom Samstag habe es aber sehr viele Demonstrierende vor Ort gehabt. « Aufgrund der grossen Teilnehmerzahl haben wir die Veranstalter aufgefordert, die Personen mittels Lautsprecherdurchsagen auch auf die umliegenden Gassen und Plätze zu verteilen » , erklärt Wüthrich weiter.

Co-Organisatorin freut sich über Rechts-Links-Koalition

Auf Anfrage von 20 Minuten erklärt eine der Co-Organisatorinnen der Veranstaltung am Samstag in Bern, Simone Machado, Mitglied im Grossen Rat der Stadt Bern für die Grüne Alternative Partei, dass eine Schätzung schwer sei. Die Organisatoren hätten diesbezüglich keine genauen technischen Vorkehrungen getroffen. Machado ging in einer ersten Schätzung jedoch von zwischen 15’000 und 20’000 Personen aus.

Als Vertreterin des Bündnis «Freie Linke Schweiz» hatte Machado die Demo zusammen mit dem Aktionsbündnis der Urkantone organisiert. Über die Zusammenarbeit über das politische Spektrum zeigt sie sich erfreut. «Die sind wirklich top organisiert! Man muss sich das mal vorstellen: Die offizielle Bewilligung kam ja erst am Montag. Jede Gewerkschaft hätte drei Monate für die Organisation gebraucht.»

Gleich mehrere linke Organisationen wie das Feministische Kollektiv Loockdown hätten sich als Rednerinnen und Redner beteiligt. Die Demonstration sei denn auch ein voller Erfolg gewesen. Man habe einen Kontrapunkt zu den Donnerstagabend-Demos der vergangenen Wochen setzen wollen. Die hohen Teilnehmerzahlen erklärt sich Machado durch die attraktive Rednerliste, die offizielle Bewilligung für die Demo sowie das gute Wetter am Samstag. Nach dem Versammlungsverbot hätte sich einiges angestaut gehabt. «Es hat ein Wiedererwachen des demokratischen Diskurses stattgefunden.»

1 / 6 Ersten Schätzungen von lokalen Medien zufolge, gingen am Samstag 10’000 Teilnehmende an der Corona-Demo in Bern auf die Strasse. 20Min/News-Scout Die Organisatoren gehen jedoch von einer viel höheren Teilnehmendenzahl aus. 20Min In einer Medienmitteilung schreiben sie von «deutlich über 50’000 Menschen», die teilgenommen hätten. Screenshot Medienmitteilung covidgesetz-nein.ch

«Eine der grössten Kundgebungen der letzten Jahre»

Eine genau Anzahl der Teilnehmenden kann auch der Sicherheitsdirektor des Kanton Bern, Reto Nause, nicht liefern. Er sagte aber: «Es ist sicher so, dass es eine der grössten Kundgebungen der letzten Jahre war.»

Von Seiten des Polizeiinspektorats Bern heisst es: «Auch wir geben keine genauen Zahlen raus. Es ist aber so, dass auf dem Bundesplatz zwischen 15- bis 30’000 Menschen Platz haben.» Es komme jedoch darauf an, wie viel vom Bundesplatz effektiv frei sei für eine Kundgebung. «Gestern waren Teile des Bundesplatzes gesperrt», sagt ein Sprecher weiter.

Den Organisatoren dürften diese Schätzungen wohl ein Dorn im Auge sein. Gegenüber 20 Minuten stellt ein Sprecher des Aktionsbündnisses der Urkantone Vergleiche mit anderen Demonstrationen auf dem Bundeshausplatz in der Vergangenheit an. Er verwies in diesem Zusammenhang auf einen SRF-Beitrag über die Klimademo 2019 in Bern, für die rund 100’000 Menschen angereist waren.