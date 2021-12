Kanton Schwyz – «Wie viele Personen abgelaufenen Impfstoff erhielten, ist unklar»

In einer Arztpraxis in Ibach SZ sind abgelaufene Impfdosen verabreicht worden.

In der Arztpraxis von Susanne Niemann in Ibach (SZ) wurden vermutlich in den vergangenen Monaten an schätzungsweise über 100 Personen abgelaufene Covid-19-Impfdosen des Herstellers Moderna verabreicht. Das teilt der Kanton Schwyz am Donnerstagmorgen mit. Die Schwyzer Kantonsapothekerin Regula Willi-Hangartner dazu auf Anfrage: «Wie viele Personen tatsächlich abgelaufenen Impfstoff erhielten, ist unklar. Wir gehen momentan von dieser Schätzung von über 100 Personen aus und treffen Abklärungen dazu.» Wieso dies passiert ist, wird abgeklärt.