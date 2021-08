Was passiert mit den 15 Schweizern, die sich noch im Land befinden? «Wir bleiben in Kontakt mit ihnen. Sie wurden auch informiert, dass es Möglichkeiten gibt, das Land zu verlassen, doch sie verblieben im Land.»

66 Personen würden sich noch auf dem Flughafen in Kabul befinden. Sie können in den nächsten Stunden den Flughafen in Richtung Taschkent verlassen. Via Frankfurt gelangen sie dann in die Schweiz.