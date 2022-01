Community-Aufruf – Wie voll sind die Skigebiete? Schicke uns deine Bilder!

Sonne und blauer Himmel – so präsentiert sich Zermatt am heutigen Samstagmorgen.

Die Schweiz hat sich für einen liberalen Weg entschieden und die Skigebiete trotz Pandemie offengelassen. Die Schweizerinnen und Schweizer nutzen das aus und strömen zu Tausenden in die Berge. Doch wie sieht die Situation vor Ort aus? Halten sich die Skibegeisterten an die Corona-Massnahmen? Wir freuen uns auf deine Erfahrungsberichte und Fotos – hier kannst du dich melden:

Kaum Einschränkungen in den Skigebieten

Wer in der Schweiz skifahren oder snowboarden gehen will, muss in der Regel weder geimpft, genesen noch getestet sein. Einen 3G-Nachweis muss bloss vorweisen, wer über 16 Jahre alt ist und die Innenbereiche der Gastronomie nutzen möchte. Eine Maskenpflicht gilt in Bergbahnen, auf Skiliften und an den Verkaufsstellen.