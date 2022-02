«Don’t Look Up» im Reality-Check - Wie wahrscheinlich ist ein Kometeneinschlag auf der Erde?

Bei der US-Regierung kommt die Panik der Astrologie-Experten mässig an. Mehr Gewicht haben die Ideen von Tech-CEO Peter Isherwell (in der Bildmitte: Marc Rylance).

Die Wahrscheinlichkeit für einen Einschlag wie damals um die Halbinsel Yucatán in Mexiko – heute als Chicxulub-Krater ersichtlich – ist etwa 1:1’000’000 oder 0,0001 Prozent, also nahezu vernachlässigbar. Dagegen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Asteroid auf die Erde fällt, der eine Stadt zerstören könnte, schon bei 0,1 Prozent.

20-Minuten-Radio hörst du kostenlos über unsere App, DAB+ in Zürich, Bern, Thun, Biel, St. Gallen, Basel und Luzern sowie über UKW in der Region Zürich auf 93,0 und 105,0.

Selbst wenn das passieren sollte, besteht jedoch immer noch zu 70 Prozent die Chance, dass der Asteroid im Meer landet. Oder – 25 Prozent Wahrscheinlichkeit – dass er in einem relativ unbesiedelten Gebiet herunterfällt, so wie das 1908 beim Tunguska-Einschlag in Russland passiert ist.

Wir haben zum Glück ein gutes Sonnensystem. Konkret ist es Jupiter, der uns viele Kometen vom Hals hält. Als grösster Planet in unserem Sonnensystem – die Erde würde etwa tausend Mal im Jupiter Platz haben – fungiert er mit seiner enormen Schwerkraft ein bisschen wie ein gigantischer Staubsauger, vor allem eben für Kometen, die von weit aussen ins Sonnensystem eintreten wollen. Bei einem Kometen wie in «Don’t Look Up» ist die Bedrohung also geringer als bei Asteroiden.