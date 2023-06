Till Lindemann: Rammstein Front-Mann unter Beschuss

In der vergangenen Woche sorgten Berichte über den Rammstein-Sänger Till Lindemann für Furore: Der 60-jährige Leadsänger der Band solle weibliche Fans gezielt ausgesucht und mit K.-o.-Trop­fen gefügig gemacht haben. Die ersten Vorwürfe dieser Art kamen von der Irin Shelby Lynn (24), anschliessend meldeten sich auch andere wie die Influencerin Kayla Shyx mit ähnlichen Anschuldigungen zu Wort. Auch sie sei nach dem Konzert in den Backstage-Bereich gebracht worden und habe dort zahlreiche unzurechnungsfähig aussehende junge Frauen gesehen. Für Till Lindemann gilt die Unschuldsvermutung.

Shelby Lynn legt Beschwerde gegen Polizei ein

Nachweisen kann man Lindemann, sofern er denn schuldig ist, wahrscheinlich also gar nichts. Ohnehin scheint das Glück nicht aufseiten der Frauen zu sein: Denn die Polizei in Vilnius (Litauen) gab gegenüber der «Welt» bekannt, dass kein Ermittlungsverfahren gegen Lindemann eingeleitet werden soll. Nach Auswertung der erforderlichen Daten sehe man davon ab. Das potenzielle Opfer Lynn kann die Entscheidung nicht nachvollziehen: «Ich habe gestern schriftlich Widerspruch eingelegt. Ausserdem habe ich um Akteneinsicht gebeten. Ich bin völlig irritiert von dem Vorgehen der litauischen Polizei», sagte sie.

Ob es wirklich dabei bleibt, steht aber auf einem anderen Blatt Papier. Denn in Litauen könne zwar die Polizei vorläufig entscheiden, ob ein Verfahren abgelehnt werde, das aber nur in bestimmten Fällen, erklärt ein litauischer Rechtsanwalt der «Welt». Daher sei es nicht ausgeschlossen, dass das Verfahren wieder aufgenommen werde, wenn zum Beispiel der Mediendruck steige oder sich noch mehr Zeugen meldeten.

«Suck Box» unter der Konzertbühne

Bei Veranstaltungsunternehmen sei Rammstein schon für seine speziellen «Wünsche» in Bezug auf die Ausstattung der Räumlichkeiten bekannt gewesen: So sagt Aeneas Hohenadel gegenüber der «Welt», dass Rammstein unter der Konzertbühne eine sogenannte «Suck Box», zu Deutsch «Lutschbox», gehabt haben soll, in der Frauen aus der Row Zero mit Lindemann Sex gehabt hätten.