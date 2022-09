Rassistische Stereotype?: «Wie weit geht das noch?» – Migros entfernt «Mexikaner» von Glace-Bild

… und so sieht sie neu aus, ohne Mann mit Sombrero, Schnauz und Gewehr. Waffen trägt jetzt nur noch der Sheriff und auch der Drink ist weg.

So sah die Verpackung des Cowboy-Glaces früher aus …

Die Migros hat auf der Verpackung des Cowboy-Wasserglaces eine stereotypisierende Abbildung eines «Mexikaners» mit Sombrero, Schnauz und Gewehr durch einen Cowboy ersetzt (siehe Bildstrecke). Das erinnert an die ZVV, die einst Verbotskleber mit musizierenden Mexikanern nach Protesten entfernte .

«Die neue Verpackung passt besser»

Mexikaner sehens gelassen

Beim Verein Viva México Bern glaubt man nicht, dass das Stereotyp bei Menschen aus Mexiko zu einer Kränkung führe – weder seine Verwendung noch seine Entfernung von der Glace-Verpackung: «Man muss so etwas immer im Kontext sehen», sagt Vereinspräsident Alex Gertschen zu 20 Minuten. Er lebte jahrelang als Korrespondent in Mexiko, arbeitet nach wie vor in Lateinamerika und ist mit einer Mexikanerin verheiratet.