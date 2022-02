Glücklich Single: So kommst du über eine Trennung hinweg

«Ich komme aus einer 13-jährigen Beziehung, die ich aufgrund von unterschiedlichen Vorstellungen kürzlich beendet habe. Seitdem fühle ich mich leer. Ich gehe viel mit Freunden raus und habe einen aktiven Lebensstil. Trotzdem erscheint alles belanglos, wenn ich es nicht mit einer Partnerin teilen kann. Wie werde ich auch ohne Partnerin glücklich? Ich habe das nie gelernt.»

– Sandro (32)

Antwort von Life Coach Sandra Lutz:

L ieber Sandro

Danke für deine Offenheit. Dass du nach einer so langen Zeit mit einer Partnerin an deiner Seite nun eine gewisse Leere verspürst, ist ein natürlicher und auch gesunder Vorgang. Du kannst dich nicht mehr mit einer so vertrauten Person austauschen und nimmst auch nicht mehr aktiv am Leben eines anderen Menschen teil, wie in einer Partnerschaft. Sich trennen heisst,

einiges zu verlieren; nicht nur den Partner, sondern auch eine gewisse gesellschaftliche Position, gemeinsame Rituale, vielleicht sogar gemeinsame Ziele. Sich zu trennen heisst aber auch, vieles zu gewinnen — deinen Blick in diese Richtung zu lenken, kann dich jetzt in diesem Prozess unterstützen.

Eine Trennung kann auch eine Chance sein. Giphy

Auch wenn du diese Beziehung bereits vor einigen Monaten beendet hast, kannst

du trotzdem noch in einer Art Trauerphase sein, was ganz natürlich wäre. Dies bewusst zu akzeptieren, ist anfangs schwierig, aber sehr wichtig. Ein offener Austausch mit dir nahestehenden Freunden oder Verwandten oder auch mit Experten kann diesen Prozess für dich erleichtern.

Die Bedeutung von Glaubenssätze

Wir alle haben gewisse Glaubenssätze, die sich durch unsere Erziehung, unser Umfeld und unsere frühen Erfahrungen gebildet haben. Diese Glaubenssätze sind aber nicht in Stein gemeisselt, auch wenn sie uns schon ein halbes Leben begleiten. Sie können durch das Anwenden eines Wachstums-Mindset in positive und wachstumsorientierte Glaubenssätze umgewandelt werden.

Die meisten von uns sind mit der Vorstellung oder auch mit den Vorbildern aufgewachsen, dass eine bestimmte Form von Zweisamkeit zu unserem Lebensglück gehört. Der daraus entstandene Glaubenssatz wäre dann in etwa so: «Ohne Partner können wir nicht glücklich sein» oder «Zum absoluten Glück gehört eine Partnerin dazu.» Dem möchte ich jedoch widersprechen: Als Mensch ist man nicht defizitär oder kaputt, wenn man nicht in einer Beziehung ist. Alleinsein wird oft auch mit Einsamkeit gleichgesetzt - das ist jedoch auch nicht korrekt.

Kreiere positive Glaubenssätze und wiederhole sie immer wieder in deinem Kopf. Es wirkt! Giphy

Auch als Mensch, der keine Beziehung hat, kann man sehr glücklich sein und Freude oder Glück empfinden. Mach dir doch einmal ganz bewusst Gedanken und Notizen zu folgenden Fragen:

Was für Gedanken hast du, wenn alles belanglos scheint? Was geht dir dann durch den Kopf?

Was für Gedanken hast du, wenn alles belanglos erscheint?

Zeit, die Perspektive zu wechseln! Anstatt dir selber zu sagen «Ich empfinde Leere ohne Parterin», sagst du dir ab sofort «Ich kann den Fokus voll und ganz auf mich, meine Bedürfnisse und mein Wachstum richten.» Alexander Potvalny

Den Fokus vom Single-Sein aufs Dich-Sein verlagern

Was bereitet dir Freude und wann vergisst du, dass du Single bist? Was macht dich als Mensch aus? Du bist, so scheint mir, auch ein geselliger Mensch, der ein gutes soziales Netzwerk hat und dieses auch pflegt. Was würden gute Freunde und Verwandte über dich sagen, wenn ich sie nach positiven Attributen oder Charakterzügen von dir fragen würde? Was könnte deinen Fokus umlenken von «Alles scheint mir belanglos» und «Ich fühle mich innerlich leer» zu «Was erfüllt mich im Leben?» oder «Wie kann ich mich selber als Mensch ganz fühlen?»? Denn Glück, Zufriedenheit und Zugehörigkeit können wir in den unterschiedlichsten

Lebensbereichen finden. Wir müssen nur lernen, diese wahrzunehmen.

Versuche ganz bewusst wahrzunehmen, in welchen Lebensbereichen du gerade Erfolge oder Erfüllung und Freude erlebst oder erleben könntest. Gib dir und dem Prozess Zeit und hab etwas Geduld. Der Schritt einer Trennung ist ein grosser und es braucht für uns Menschen eine gewisse Angewöhnungszeit für die neue Situation.

Ich wünsche dir bald wieder mehr Leichtigkeit in deinem Leben und dass du für dich Erfüllung findest.

Herzlichst, Sandra

Über Sandra Lutz Sandra Lutz Als Tochter einer Japanerin und eines Schweizers ist Sandra Lutz früh mit verschiedenen Kulturen in Berührung gekommen. ​Als professionelle Balletttänzerin hat sie die ganze Welt bereist, bevor sie sich in Zürich als zertifizierter Life- und Leadership-Coach mit eigener Praxis niederliess.

