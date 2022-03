Point de Presse auf Fachebene – Bund nennt erstmals Zahlen zu gesperrten russischen Vermögenswerten

Immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine kommen in der Schweiz an. Vor dem Asylzentrum in Zürich kam es vor rund einer Woche zu einem Ansturm von Ukraine-Flüchtenden. An der heutigen Point de Presse nimmt ein Gremium von fünf Fachleuten Stellung zu Flüchtlingsthemen und anderen Fragen rund um den Ukraine-Krieg.