«Einmal kam Lars rein und ich habe im ersten Moment so getan, als würde ich bloss einen Film schauen. Aber aus meinem Compi stöhnte es laut und Lars verliess das Zimmer wortlos wieder. Wir haben nie darüber geredet, doch seither klopft er.» Ella lachte über meine Story. Wir sassen zu zweit auf unserem Balkon und kamen irgendwie aufs Thema Onanieren. Also irgendwie liegt das Thema nach einem Jahr Pandemie ja auch wortwörtlich auf der Hand. Dass ich mit Lars nie über diese Situation gesprochen habe, passt eigentlich so gar nicht zu unserer WG-Kommunikation, wo wir ja eigentlich jede Sex-Fantasie teilen.

«Brauchst du zum Masturbieren eigentlich immer deinen Vibrator?», wollte ich von Ella wissen. Wie viele Toys sie besitzt, weiss ich spätestens, seit sie im Shutdown mal einen Ausmist-Anfall gekriegt hat und etliche Silikon-Gadgets in eine Kiste aussortiert hat. Wo sie dann bekanntlich ihr Göttibub fand . «Zuhause masturbiere ich schon meist mit Vibi. Aber man muss sich ja seine Wichsfähigkeit auch ohne Hilfsmittel erhalten. Sonst bist du in den Ferien, bei einem schlechten Lover oder im Zug, hast nichts als deine Hände – und weisst mit denen nichts anzufangen», erklärte sie.

Der Kick, etwas ganz Verbotenes zu tun

Stimmt, da hat sie einen Punkt. Die Debatte über Geschlechterrollen und Situationen männlicher Diskriminierung in unserer patriarchal geprägten Gesellschaft lässt sich tatsächlich schlecht am Beispiel «Masturbieren in der S-Bahn» führen. So oder so habe ich jedenfalls erst im Männerklo und im Massenschlag masturbiert, wo ich die Sauerei einfach verheimlichen konnte.