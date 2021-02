Britischen Medien zufolge sei das britische Königshaus äusserst beunruhigt darüber. Das Gespräch könnte schwerwiegende Konsequenzen für das Paar haben. So könnte die Queen ihnen etwa all ihre Schirmherrschaften entziehen.

Am Valentinstag haben Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) die schöne Nachricht «People» verraten: Sie bekommen ihr zweites Kind nach Archie Harrison, der im Mai zwei Jahre alt wird. Ob Archie einen Bruder oder eine Schwester bekommt und wann der Geburtstermin ist, hat das Paar nicht verraten. Wie das Baby heissen wird, darüber wird aber schon fleissig spekuliert.

Wird das Paar sein Baby Diana nennen?

Wieso so viele Wettwütige auf eher normale Namen setzen, will das britische Online-Wettbüro Betfair wissen: «Nachdem Meghan und Harry Archie – einen Namen, der nicht einmal auf unserer Liste stand, für ihr erstes Kind ausgewählt haben, setzen die Menschen darauf, dass die beiden sich diesmal für einen traditionelleren Namen für ihr zweites Kind entscheiden könnten», so ein Sprecher gegenüber der «Daily Mail».