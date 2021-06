Studie über Corona-Massnahmen - Wie wirksam war der Lockdown? Was nützen Masken und soziale Distanz?

So zeigt sich etwa, dass Lockdowns wirksam sind.

Wie wirksam waren die Massnahmen während der Corona-Pandemie in der Schweiz? Eine Studie von Swiss Economics gibt am 29. Juni 2021 eine Antwort darauf.

Die Resultate wurden am Dienstag bekannt gegeben.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hat eine Studie zur Wirksamkeit von Corona-Massnahmen in Auftrag gegeben: Expertinnen und Experten von Swiss Economics sollten einerseits in der deutsch – und englischsprachigen Literatur die nicht-pharmazeutischen Massnahmen beurteilen, andererseits einen Überblick über die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen analysieren. Dafür durchsuchten die Forschenden Publikationen und Studien, die in der zweiten Jahreshälfte 2020 erschienen waren.