In der Schweiz wird die neueste Mobilfunk-Generation 5G immer weiter ausgebaut. Damit häufte sich aber auch die Kritik in der Bevölkerung.

Im Frühling haben Sunrise und Swisscom bereits die neue 5G-Technologie eingeführt, vor wenigen Tagen ist auch Salt dazugestossen. Die neue Mobilfunkgeneration etabliert sich also nach und nach auch in der Schweiz. Nun sind Wissenschaftler der Universität Zürich und der Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) der Frage nachgegangen, welche Auswirkungen diese neue Technologie denn auf das Klima haben wird. Am Donnerstag präsentierten sie ihre Ergebnisse in Bern.