SP-Chef Cédric  Wermuth mach sich «Sorgen» wegen SVP-Gewinnen

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth erklärt, wie seine Partei den Rechtsrutsch im Herbst verhindern will.

Darum gehts Bei den Wahlen in Genf und Luzern legt die SVP stark zu, die SP bleibt stabil.

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth sagt, dass er sich Sorgen mache im Hinblick auf die Wahlen.

Im Interview spricht er über die Credit Suisse, die Zuwanderung und Ausschreitungen von Linksextremen.

Cédric Wermuth, Sie haben in Luzern und Genf für einmal nicht verloren. Ist eine schwarze Null neuerdings ein Triumph für Sie?

Nein. Aber wir haben die Situation nach einer schwierigen Zeit stabilisieren können. Der Rechtsrutsch und die starken Gewinne der SVP machen mir Sorgen. Bei einem Wahlsieg der SVP im Herbst würde unser Ziel einer sozialeren Schweiz in weite Ferne rücken. Massnahmen für Klimaschutz, Gleichstellung und eine Stärkung der Kaufkraft für die Menschen wären blockiert.

Politisch ist das Versagen der Credit Suisse für Sie ein Geschenk des Himmels. Haben Sie nicht gehofft, stärker davon zu profitieren?

Entscheidend wird sein, was in den nächsten Monaten passiert. Wir werden ab heute in der Kommission dafür kämpfen, dass die völlig überrissenen Manager-Boni ein Ende haben und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Es darf nicht sein, dass griffige Regelungen für die neue Megabank durch die Bankenlobby verschleppt werden.

Insgesamt erodiert das rot-grüne Lager weiterhin. Freuen Sie die Niederlagen der Grünen, weil Sie sich damit wohl Ihren zweiten Bundesratssitz sichern können?

Nein, ganz im Gegenteil. Die Grünen sind unser wichtigster politischer Partner. Das linke Lager darf nicht geschwächt werden, sonst bleiben soziale Anliegen auf der Strecke. Wir brauchen dringend Massnahmen gegen explodierende Krankenkassenprämien und viel zu hohe Mieten.

Die SVP scheint tatsächlich deutlich im Aufwind. Wie wollen Sie einen Rechtsrutsch im Herbst verhindern?

In allen drei Kantonen zeigt sich eine tiefe Stimmbeteiligung. Im Herbst müssen wir besser mobilisieren. Wir müssen möglichst viele Menschen, denen eine soziale Schweiz wichtig ist, überzeugen, die SP zu wählen. Dabei müssen wir unsere Lösungen für grosse Herausforderungen noch sichtbarer machen. Hier denke ich zum Beispiel an unsere Prämienentlastungsinitiative, mit der wir dafür sorgen, dass ein Haushalt maximal zehn Prozent des Einkommens für Krankenkassenprämien ausgeben muss.

Die Migration ist auf der Sorgenliste der Bevölkerung hoch oben angesiedelt. Was sagen Sie Menschen, welche der Ansicht sind, dass über 100’000 zusätzliche Menschen im Jahr zu viele sind?

Klar ist: Viele Menschen in der Schweiz arbeiten hart und haben trotzdem Mühe, ihre Wohnung zu finanzieren. Das betrifft sowohl Schweizerinnen und Schweizer wie auch Ausländerinnen und Ausländer. Wir dürfen uns nicht gegeneinander ausspielen lassen. Als SP müssen wir die Bedürfnisse der gesamten Bevölkerung in den Fokus rücken. Ohne Zuwanderung könnten wir viele Baustellen und Spitäler gleich direkt schliessen. Als Vater spüre ich zum Beispiel ganz direkt den Mangel an Kinderärzten in der Schweiz. Es war schwierig, einen Platz zu finden. Jetzt haben wir einen deutschen Arzt, der vor kurzem hierhergezogen ist. Zum Glück, sonst hätten wir keinen.

Die Mieten sind für viele Menschen gerade in Städten kaum mehr stemmbar. Sehen Sie hier keinen Zusammenhang mit der Zuwanderung?

In den Städten war der Druck auf die Mieten schon immer sehr hoch. Diese Situation wird von der Immobilien-Lobby schamlos ausgenutzt. Sie schert sich nicht um geltende Gesetze. Es braucht nun rasch ein Moratorium für Mietzins-Erhöhungen. Langfristig kämpfen wir für eine Mietzins-Kontrolle. Denn in vielen Fällen schlagen die Vermieter ungerechtfertigt Profit, Milliarden wurden in den letzten Jahren umverteilt von der Bevölkerung an vermögende Immobilien-Besitzende. In den Städten sind dieser Praxis viele Menschen ausgeliefert.

Wissen Sie schon, welche Themenbereiche Sie in den nächsten, heissen Monaten noch verstärkt anpacken wollen?

Die Kaufkraft ist für uns zentral. Da geht es um bezahlbare Mieten und Prämien sowie anständige Löhne. Im Zuge der Abstimmung zur beruflichen Vorsorge werden wir auch wieder verstärkt auf die stockende Gleichberechtigung aufmerksam machen und uns für ein Recht auf Kinderbetreuung und faire Renten einsetzen. In der Klimapolitik muss es nach der Abstimmung vom 18. Juni noch weiter vorwärtsgehen. Wir wollen mit einem Klimafonds die Klimapolitik neu aufstellen. Mit mehr Investitionen in unsere Infrastrukturen und für erneuerbare Energien machen wir uns unabhängiger von Öl- und Gas-Diktaturen und schaffen neue Arbeitsplätze.

Am Wochenende sorgte eine linksextreme Demo in Zürich für Verwüstung und verletzte Polizisten. Machen Ihnen solche Dinge Sorgen im Hinblick auf den 1. Mai?

Solche Gewaltausbrüche sind völlig sinnlos und machen mir Sorgen. Ich wünsche den verletzten Polizistinnen und Polizisten gute Besserung.