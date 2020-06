Neue Hinweise aufgetaucht

Wie würde Maddie heute wohl aussehen?

Sollte Maddie McCann noch am Leben sein, hätte sie vor kurzem ihren 17. Geburtstag gefeiert. Würden ihre Eltern sie überhaupt noch erkennen?

Der Deutsche soll sich zu Zeitpunkt des Verschwinden des Mädchens ebenfalls in Praia da Luz in Portugal aufgehalten haben.

Weltweit sorgte der Fall des verschollenen britischen Mädchens Madeleine McCann für Aufsehen. Vor über 13 Jahren verschwand die damals Dreijährige aus einer Appartementanlage in Portugal. Ihre Eltern waren zu der Zeit in einem nahe gelegenen Restaurant beim Abendessen. Die Ermittler gingen von einer Entführung aus.

Deutscher steht unter Mordverdacht

Jim Gamble ist spezialisiert auf Verbrechen an Kindern. In einer Netflix-Doku sagte der Polizist: «Ich glaube fest daran, dass wir zu meinen Lebzeiten herausfinden werden, was mit Madeleine McCann geschehen ist.» Er setzt seine Hoffnung auf die Fortschritte der Technologie. Gamble weiter: «Von Jahr zu Jahr gibt es andere Techniken und die Gesichtserkennung wird besser.»

Wie am Mittwoch bekannt wurde, steht mittlerweile ein Deutscher unter Mordverdacht. Nach Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen einen 43-Jährigen, der mehrfach wegen Sexualstraftaten – auch an Kindern – vorbestraft sei. Er verbüsse derzeit in anderer Sache eine längere Haftstrafe, teilte das BKA am Mittwochabend in Wiesbaden mit. Er soll zum Zeitpunkt von Maddies verschwinden in Portugal gelebt haben.