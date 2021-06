Luis Enrique bringt im zweiten Gruppenspiel neben dem viel kritisierten Alvaro Morata in Gerard Moreno einen zweiten gelernten Mittelstürmer. Der Angreifer vom FC Villarreal war beim 0:0 zum Auftakt der Spanier gegen Schweden bei der EM zunächst nur Ersatz gewesen. Moreno, der in der vom Verband veröffentlichten Formation auf die rechte Seite soll, Morata und auf der linken Seite Dani Olmo vom Fussball-Bundesligisten RB Leipzig bilden das Sturmtrio des dreimaligen Europameisters am Samstag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Polen.