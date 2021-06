Lehrstellenmarkt : Wie zufrieden bist Du in deiner Lehre?

Die Corona-Pandemie hat bei Lernenden Spuren hinterlassen. Wie zufrieden bist Du mit Deiner Berufswahl – und wie hat Corona Deinen Arbeitsalltag verändert?

Die Corona-Pandemie hat auch den Lernenden einiges abverlangt. Wie bist Du durch die Pandemie und Deine Ausbildung gekommen? Bist Du in Deinem Traumberuf oder hat Corona Dir aufgezeigt, was Dir derzeit in der Lehre nicht so gefällt?