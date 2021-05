Erneute Jugendgewalt : Wieder 17-Jähriger in Paris erstochen

Am Dienstag wurde wieder ein 17-Jähriger mit einem Messer getötet. Die Motive sind unklar.

Nachdem es in der französischen Hauptstadt seit Anfang Jahr zu mehreren Fällen von tödlicher Jugendgewalt gekommen war, wurde am Dienstag erneut ein Minderjähriger erstochen.

Bei Paris hat ein Teenager am Dienstag einen 17-jährigen Jugendlichen erstochen. Wie die Staatsanwaltschaft von Créteil mitteilte, wurde der 2005 geborene Verdächtige kurz nach der Tat in Champigny-sur-Marne südöstlich der französischen Hauptstadt festgenommen. Er wohnt nach Polizeiangaben im selben Wohnblock wie der Tote.

Wie aus Polizeikreisen verlautete, hatte ein Zeuge am Dienstagabend eine Gruppe von Jugendlichen vor einem Haus des Wohnblocks bemerkt. Die Jugendlichen flüchteten, einer blieb jedoch am Boden liegen. Er hatte demnach tödliche Verletzungen durch eine Stichwaffe erlitten.

Mehrere Fälle tödlicher Jugendgewalt seit Anfang Jahr

Im Grossraum Paris hat es seit Jahresbeginn schon mehrere Fälle tödlicher Jugendgewalt gegeben. Am Freitag war in Ivry-sur-Seine eine 17-Jährige von einem 14-Jährigen erstochen worden. Die beiden Teenager hatten sich offenbar zuvor in Online-Netzwerken gestritten. Der 14-Jährige hat die Tat gestanden und sitzt in Untersuchungshaft.