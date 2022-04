Recherswil SO: Wieder brennt es im Kanton Solothurn – jetzt trifft es eine beliebte Waldhütte

Die Brandserie im Bezirk Wasseramt im Kanton Solothurn reisst nicht ab. Am frühen Freitagmorgen wurde eine Waldhütte bei Recherswil angezündet. Laut Medienmitteilung geht die Kantonspolizei von «menschlichem Verschulden» aus. Der Schluss liegt nahe, dass es sich um dieselbe Täterschaft handelt, die in derselben Region bereits ein Clubhaus, einen Schafstall, eine Lager- und Futterhalle und ein Wohnhaus in Brand gesetzt hat – allerdings jeweils in der Nacht auf Sonntag.