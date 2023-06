Steven Zuber: Nati-Comeback dank Double mit AEK Athen

Als Murat Yakin im vergangenen November sein 26-köpfiges WM-Kader bekannt gab, fehlte überraschend der Name von Steven Zuber. Der Griechenland-Legionär verzichtete aus gesundheitlichen Gründen freiwillig auf das Turnier in Katar. «Es wäre einfach nicht gegangen. Die Leute hätten sich gefragt, was mit mir los sei», sagt Zuber heute. Statt mit zur WM zu fliegen, lässt er sich einem operativen Eingriff an den Bauchmuskeln unterziehen. Das Kapitel Nati scheint sich für den 31-Jährigen damit erledigt zu haben.

«Komme nicht in die Nati, um nur dabei zu sein»

Mit seiner Rückkehr in die Nati schreibt Zuber nun ein weiteres Kapitel in seinem persönlichen Märchen. «Ich fühle mich wieder daheim», sagt der Zürcher im Nati-Camp in Tenero. Seine überragende Form will er nun auch in der EM-Quali unter Beweis stellen. «Ich weiss, was ich kann. Ich bin noch nie in die Nati gekommen, um einfach nur dabei zu sein. Dafür bin ich zu ehrgeizig», so Zuber.