Wanda Nara rastet auf Instagram aus – «Wieder eine Familie, die du zerstört hast» – PSG-Star beim Sex erwischt?

Sie hatten zwölf Mal am Tag Sex

Lange lief es dann aber gut zwischen den beiden. Immer wieder kamen pikante Details über das Liebesleben des argentinischen Promi-Paares ans Licht. Im März verriet etwa der ehemalige italienische Nationalspieler Daniele Adani auf dem «Twitch»-Kanal von Stürmer-Legende Christian Vieri, dass Icardi und Nara offenbar bis zu zwölf Mal Sex hätten – am Tag! Zwar passiere das laut Adani nicht gerade täglich, komme aber doch hin und wieder vor. Keinen Sex gibt es aber offenbar nach Niederlagen. Das hatte Nara selbst in der Vergangenheit preisgegeben.

Immer wieder gab es jedoch auch Kritik. Nicht unbedingt an der Beziehung – sondern eher an Wanda Nara. So hatte die 34-Jährige im September 2020 eine Anzeige einer italienischen NGO am Hals. Der Grund: Sie hatte ihren kleinen Sohn mit dem Machen eines sexy Foto beauftragt. Das Foto zeigte sie auf einer Luxusjacht vor Ibiza, ihren Hintern in die Kamera haltend. Mit Mauro Icardi hat sie zwei Kinder.