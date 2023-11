Wieder gescheitert – die Chronologie der Matterhorn-Rennen

OK-Chef Julen erklärt, warum ein Rennen im Frühjahr nicht möglich ist. 20 Minuten

Darum gehts Im Rahmen der Matterhorn-Abfahrten summierte sich die Kritik.

Für die Veranstalter doppelt bitter: Man musste zwei Rennen absagen – eine Chronologie.

Die Rennen unterhalb des Matterhorns stehen unter keinem guten Stern. Will es denn nicht sein? Wir zeigen die Chronologie auf.

Bekanntgabe

Im Mai 2020 ging ein Aufschrei durch die Skiwelt. Zermatt will eine Weltcup-Abfahrt – und nicht irgendeine. Es sollte die längste Abfahrt des Ski-Kalenders werden. Knapp 5000 Meter sollten die Athleten zurücklegen. Der heutige OK-Chef Franz Julen meinte damals: «Wir wollen dieses Rennen – und wir werden alles dafür tun.» Der damalige FIS-Präsident Gian Franco Kasper zeigte sich begeistert: «November-Abfahrten in Zermatt – das passt wunderbar in unseren Kalender. Wir stehen voll und ganz hinter dem Projekt.»

Erste Kritik

Der Start sei zu hoch, die Gegend viel zu fest dem Wetter und Wind ausgesetzt, die Veranstalter reagierten und versetzten den Start nach unten. Schnell gab es Kritik am Rennen. Dominik Paris meinte zum Beispiel: «Ich glaube nicht, dass es der Sicherheit dient, wenn man zu Beginn eines Weltcup-Winters auf einer Höhe von 4000 Metern eine Abfahrt startet, deren Laufzeit zweieinhalb Minuten beträgt.» Er verwies auf den geringeren Sauerstoffanteil in der Luft.

Der aktuelle SRF-Experte Beat Feuz sagte damals: «Meines Erachtens wird es sehr schwer werden, dass man beim geplanten Rennstart im November auf 4000 Meter über Meer einen Tag mit konstant guten Wetterbedingungen erwischen wird.» Dazu gab es Kritik aufgrund der Umweltbedenken. «Mit einer Abfahrt anfangs November auf einem Gletscher und zu einem Zeitpunkt, wo die Gletscher schmelzen, macht man sich angreifbar», befand Felix Neureuther.

Absage wegen Schneemangels

Es sollte die grosse Premiere werden. Am 29. und 30. Oktober 2022 wären die ersten Abfahrten am Fusse des Matterhorns geplant gewesen. Doch: Es fehlte der Schnee. OK-Chef Julen sagte: «Letzten Endes müssen wir anerkennen, dass die Natur immer stärker ist als der Mensch.» Aufgeben wollte man allerdings nicht. FIS-Generalsekretär Michel Vion meinte: «Wir glauben weiterhin an dieses einzigartige Projekt einer grenzübergreifenden Abfahrt.»

Baggerarbeiten

Mitte Oktober 2023 gingen Bilder von Baggern auf dem Gletscher um die Welt. Die allgemeine Meinung: Man würde den Gletscher zugunsten eines Ski-Rennens zerstören. OK-Chef Julen wehrte sich gegenüber 20 Minuten: «Niemand kennt das Gletschersterben so gut wie wir in Zermatt. Wir wissen, um was es geht und nehmen dieses sensible Thema ernst.»

Matthias Huss, Glaziologe an der ETH Zürich, sagte auf Anfrage: «Die Gletscher in der Region Zermatt stehen seit Jahren unter intensiver Nutzung und sind nicht mehr unberührt. Bauarbeiten durch Baumaschinen haben zwar einen lokalen Einfluss auf die Eisdicke, aber sind insofern nicht schädlicher für den Gletscher als der normale Skibetrieb.» Die Gletscherschmelze werde durch Skipisten weder beschleunigt noch gebremst. Doch das Bild des zerstörten Gletschers war da.

Baustopp

Neben den Bagger-Bildern gab es auch die Berichterstattung von Bauarbeiten auf einer nicht genehmigten Zone. Das Layout der Weltcup-Veranstaltungen Zermatt/Cervinia entsprach nicht dem Pistenplan. Julen: «Ich möchte mich entschuldigen, dass uns bei der Planung ein Fehler unterlaufen ist. Es war nie unsere Absicht, etwas falsch zu machen, wir haben immer nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt.» Mit der Baukommission fanden die Verantwortlichen eine Lösung – alles war bereit.

Absage wegen Schneefalls

Zwei Rennen waren für das Wochenende vom 11. und 12. November angesetzt. Beide mussten aufgrund des Windes und vielen Neuschnees abgesagt werden. Nächstes Wochenende sollen zwei Abfahrten der Frauen über die Bühne gehen. Sollten auch diese ins Wasser fallen, bestätigt sich etwas erneut: Die Matterhorn-Abfahrten stehen unter keinem guten Stern.