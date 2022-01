USA : Wieder leere Regale: In Supermärkten werden Lebensmittel knapp

Zu Beginn der Pandemie hatten auch in den USA Hamsterkäufer die Läden leer gekauft. Nicht nur Toilettenpapier wurde zur Mangelware. Nun verschärft sich die Lage aufs Neue – unter anderem wegen Omikron.

Alle Eier ausverkauft – In den USA herrscht gähnende Leere in den Regalen.

Mit diesem Problem ist Whitely nicht allein: In vielen Supermärkten in den USA werden seit einigen Wochen die Bestände knapp. Grund sind die Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus und auch Unwetter. Beide Faktoren haben die Lage für Einzelhändler weiter verschärft, die schon seit Beginn der Pandemie unter Verzögerungen in den Lieferketten und einem Mangel an Arbeitskräften leiden.