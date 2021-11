Kanton St. Gallen : Wieder Maskenpflicht an Schulen

Ab Freitag gilt an Schulen im Kanton St. Gallen wieder Maskenpflicht. Die Regierung reagiert damit auf die ansteigende Anzahl der Neuansteckungen an den Schulen.

An St. Galler Schulen wird die Maskenpflicht wieder eingeführt (Symbolbild).

Erst am 8. November wurde die Maskenpflicht aufgehoben.

An St. Galler Schulen müssen Schülerinnen und Schüler der Oberstufen ab Freitag wieder Masken tragen.

«Die Maskenpflicht gilt ab Freitag, 26. November 2021, und ist unbefristet», steht in der Medienmitteilung des Kantons. Sie gilt für alle Kinder und Jugendlichen ab der Oberstufe sowie für alle Erwachsenen in der Volksschule. Ausschlaggebend für den Entscheid seien die zahlreichen isolations- oder quarantänebedingten Ausfälle von Lehrpersonen gewesen sowie der Austausch mit Expertinnen und Experten. Nicht nur bei den Lehrpersonen, auch bei Kindern und Jugendlichen ist die Zahl der Neuansteckungen gestiegen. Die Maskenpflicht wurde zuvor am 8. November aufgehoben.