Riccardo Simonetti kann wieder Reisen und verbringt Silvester in Las Vegas

Riccardo Simonetti (28) kann wieder lachen. Der Influencer und Entertainer macht aktuell Ferien in Las Vegas und geniesst die Zeit in vollen Zügen. Dies, nachdem er noch vor Kurzem mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte und ins Spital musste. Mit einem Foto, auf dem er gut gelaunt in der Casino-Hauptstadt zu sehen ist, meldet sich Riccardo auf Instagram: «Jetzt, wo es mir besser geht, haben mein Freund und ich entschieden, dass wir das neue Jahr mit so viel guter Stimmung wie möglich starten wollen.»

Die letzten Wochen seien «eine richtige Challenge» für seine Gesundheit gewesen, reflektiert Riccardo weiter. Er habe von so gut wie allem in seinem Leben eine Pause nehmen müssen. Nach wie vor ist nicht bekannt, woran Riccardo erkrankt ist. Als er seinen Gesundheitszustand kurz vor Weihnachten öffentlich machte, betonte er jedoch, dass sein Spitalaufenthalt nichts mit Corona zu tun hat.

«Ich bin so dankbar»

«Wieder reisen und Dinge unternehmen zu können, fühlt sich wundervoll an und ich bin so dankbar», schreibt Riccardo Simonetti nun zu seinem Instagram-Post. Am Donnerstag hat er neben der Reise nach Las Vegas ein weiteres persönliches Highlight zum Jahresende geteilt: Zum ersten Mal seit fünf Wochen konnte er wieder Sport machen. «Ich bin einfach froh, mich wieder bewegen zu können», so der Entertainer in seiner Insta-Story zu einem Foto aus dem Gym.

Man sieht Riccardo Simonetti in den Social-Media-Posts an, dass er es ausgiebig geniesst, wieder auf den Beinen zu sein. In Las Vegas wollen er und sein Freund Steven nun unter anderem ein Konzert von Katy Perry (37) besuchen. Einen Ausflug in die Natur hat das Paar bereits gemacht. «Es fühlt sich an, wie einen anderen Planeten zu erkunden», so Riccardo zu einem Foto, auf dem die karge Landschaft Nevadas zu sehen ist.

Bereits vor gut einer Woche meldete sich der Autor mit einem Update zu seiner Gesundheit auf Instagram und bedankte sich für die Genesungswünsche, die ihm in den letzten Wochen von Followerinnen und Followern zahlreich zugeschickt wurden. «Ich weiss das unglaublich zu schätzen und nehme das gar nicht als selbstverständlich wahr.»