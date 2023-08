Glasgow: Wieder WM-Gold für Schweiz – auch Mountainbike-Mixed-Team siegt

Am Dienstag hatten es die Schweizer Radprofis vorgemacht , die Mountainbikerinnen und -biker legten einen Tag später nach: Das Schweizer Mixed-Team um den nun 17-fachen Weltmeister Nino Schurter (Elite Männer), Linda Indergand (Elite Frauen), Dario Lillo (Männer U-23), Ronja Blöchlinger (Frauen U-23), Nicolas Halter (Junior), Anina Hutter (Juniorinnen) gewann in Glasgow WM-Gold und verteidigte damit den Titel vom Vorjahr. Insgesamt ist es bereits der achte Mixed-Titel für die Schweiz.

Damit liegt man wieder vor dem grossen Rivalen Frankreich (sieben Erfolge). Seit es den Mixed-Event im Mountainbike gibt (1999), triumphierten zudem Italien, Spanien und Kanada (je dreimal) sowie Polen (einmal). Nun liegt also die Schweiz wieder allein in Front.

Hutter mit Parforceleistung

Alle sechs Fahrerinnen und Fahrer absolvierten in Glasgow eine Runde à 3,5 Kilometer und übergaben per Handschlag. Nach sechs Runden stand die Schweiz als Weltmeister fest, die Silbermedaille ging an Frankreich, Bronze an Dänemark.