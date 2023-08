Gotthard-Tunnel: SBB weiss nicht, wann wieder geöffnet wird

Die SBB hat immer noch mit den Auswirkungen des entgleisten Zuges im Gotthard-Tunnel zu kämpfen. In einer Mitteilung schreibt das Unternehmen nun, dass die Inbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels weiter nach hinten verschoben werde. «Die Lokomotive und die fahrfähigen Güterwagen sind aus dem Tunnel befördert worden. 16 Güterwagen befinden sich nach wie vor an der Unfallstelle. Die SBB konnte mit den umfangreichen Aufräumarbeiten beginnen. Eine vollständige Übersicht über die Schäden liegt jedoch noch nicht vor.»

Auch Güterverkehr noch nicht möglich

Die SBB hatte zunächst geprüft, ob die unbeschädigte Tunnelröhre ab morgen Dienstag mit Güterzügen befahren werden kann. Dies wird nicht möglich sein. Damit die unbeschädigte Tunnelröhre wieder in Betrieb genommen werden kann, muss die Luftzirkulation zwischen den beiden Röhren getrennt werden. Nur so ist die Sicherheit der Einsatzkräfte an der Unfallstelle gewährleistet. Eine neue Prognose wird die SBB ebenfalls am Mittwoch, 16. August 2023, abgeben.