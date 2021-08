Lamborghini Countach LPI 800-4: Legedärer Lambo als Neuauflage

Jeder Autofan hatte mal ein Poster von ihm im Zimmer. Oder sich zumindest beim Quartett immer gefreut, wenn er diese Karte in den Fingern hielt. Der Lamborghini Countach ist die Supercar-Ikone schlechthin – und feiert nun sein grosses Comeback. 50 Jahre nach der Präsentation der ersten Studie feierte nämlich die spektakuläre Neuauflage namens Countach LPI 800-4 im Rahmen der Motorsport-Klassikveranstaltung «The Quail» am Pebble Beach in Kalifornien ihre Weltpremiere. Wer einen will, muss schnell sein: Lediglich 112 Exemplare wollen die Italiener von dem mehr als 800 PS starken Super-Keil bauen.