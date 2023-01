Live Ski-Weltcup: Was zeigt Lara Gut-Behrami in der Abfahrt von Cortina?

Die erste Abfahrt des Wochenendes war ein gefundenes Fressen für die Lokalmatadorin Sofia Goggia. Sie stürzte am Samstag, Lara Gut-Behrami schrammte an Rang drei vorbei.

Es war kein Schweizer Renntag am Freitag: Corinne Suter stürzte schwer, musste auf den Start am Samstag verzichten, Lara Gut-Behrami verpasste als Fünfte das Podest und alle anderen Swiss-Ski-Athletinnen fuhren hinterher. Bei der verkürzten zweiten Abfahrt am Samstag - wegen zu viel Windes - wollten die Schweizerinnen reagieren und ein Wörtchen mitreden.

Die Lokalmatadorin Sofia Goggia, die am Freitag ihren vierten Abfahrtssieg einfuhr, konnte ihren Erfolg am Samstag nicht wiederholen, sie stürzte. Sie tat sich dabei glücklicherweise nicht weh und konnte selbsständig ins Ziel fahren. Es gab deshalb keinen weiteren Heimsieg für die Italienerinnen, die Slowenin Ilka Stuhec war die Schnellste.

«Es ist unglaublich»

Gut-Behrami war erneut für die beste Schweizer Klassierung verantwortlich, die Tessinerin wurde zeitgleich mit der Norwegerin Ragnhild Mowinckel Vierte, verpasste das Podest um eine Hunderstel. Auch Priska Nufer und Michelle Gisin konnten sich im Vergleich zum Vortag massiv steigern. Nufer wurde Sechste. Gisin Zehnte.

«Es ist unglaublich. Es war wieder so ein Krampf, herzukommen. Ich weiss nicht, was ich anders gemacht habe als gestern. Manchmal kann man sich etwas erklären und manchmal nicht», sagte Nufer im SRF. Gisin sagte: «Der untere Teil hat mir gestern super gepasst, heute bin ich oben gut weg. Dann habe ich den Speed verloren und es ist nicht mehr so geschmeidig gelaufen.»