Frau half Schwestern vor 23 Jahren auf der Flucht – nun haben sie sich wieder getroffen

Ayda Zugay war elf Jahre alt, als sie mit ihrer Schwester vor dem Balkankrieg floh. Auf ihrem Flug in die USA lernten die Mädchen die US-Amerikanerin Tracy Peck kennen. Obwohl Ayda damals kaum Englisch sprach, spürte sie das Mitgefühl in der Stimme ihrer Sitznachbarin. Peck gab den beiden nach dem Flug ein Couvert mit einem 100-Dollar-Schein. Das Geld half Ayda und ihrer Schwester beim Aufbau eines neuen Lebens in den USA. Nun, 23 Jahre später, trafen die beiden Frauen ihren Schutzengel wieder.

Die heute 35 Jahre alte Ayda Zugay und ihre 41-jährige Schwester Vanja Contino hatten sich im vergangenen Jahr an US-Medien gewendet, um Peck - von der sie nur wussten, dass sie Tracy hiess - zu finden. Sie veröffentlichten einen Brief, den die Unbekannte ihnen zusammen mit dem Geld mitgegeben hatte. «An die Mädchen aus Jugoslawien. Es tut mir sehr leid, dass die Bombardierung in eurem Land eurer Familie Schwierigkeiten bereitet. Ich hoffe, dass euer Aufenthalt in den USA sicher und glücklich sein wird – willkommen in den USA – bitte nutzt dieses Geld, um euch hier zu helfen. Eure Freundin aus dem Flugzeug, Tracy».

Leser erkannten Tracys Handschrift

Die Mädchen kamen als Flüchtlinge an: Heute ist Vanja Anästhesistin in Connecticut, Ayda wohnt in Boston, leitet ein Beratungsunternehmen und engagiert sich in mehreren gemeinnützigen Organisationen.

Nachdem in den Medien über die Suche nach der mysteriösen Passagierin berichtet worden war, gingen über 2300 Mails bei der Redaktion von CNN ein. Einige Leser und Leserinnen hatten die Handschrift auf dem Umschlag erkannt und wussten sofort: Das kann nur Tracy Peck aus Blaine im US-Staat Minnesota sein.

Wenige Tage später nahmen die beiden Schwestern mit Tracy Kontakt via Zoom auf – auf ein persönliches Zusammentreffen mussten die drei Frauen jedoch bis jetzt warten. Mitte Dezember trafen sie sich schliesslich alle in New York, um den CNN-Heroes-Preis zu empfangen.

Während die Schwestern in der Lobby eines Hotels auf Tracy warteten, fühlten sie sich «ängstlich und emotional», wie Ayda erzählt. «Was, wenn es uns schwer fällt, eine Verbindung zueinander aufzubauen? Was, wenn die Frau, die uns so viele Jahre lang inspiriert hat, enttäuscht von uns ist?»

Anya und Vanja versteckten sich hinter einem Weihnachtsbaum, um Tracy Peck zu überraschen. «Hallo!», rufen die Schwestern im selben Moment und schliessen Tracy in die Arme. «Meine Lieblinge!», rief ihr Schutzengel.