SVP-Präsident Marco Chiesa muss um Wiederwahl zittern

Darum gehts SVP-Präsident Marco Chiesa steht ein harter Kampf um seinen Ständeratssitz im Kanton Tessin bevor.

Die Sünneli-Partei ist in der Sonnenstube nur die sechststärkste Partei. Alle ziehen mit ihrem Top-Personal in den Wahlkampf.

«Ich werde in den nächsten Monaten alles dafür geben», sagt Chiesa zu seiner fraglichen Wiederwahl.

Die «Elefantenrunde» am Abstimmungssonntag war einmal mehr nicht komplett. SVP-Präsident Marco Chiesa meldete sich kurzfristig ab und wurde von seiner Vize Magdalena Martullo-Blocher vertreten. Was dahinter steckt, ist nicht bekannt. Sicher ist: Chiesa wird in den kommenden Wahlkampf-Monaten viel Zeit in seiner Heimat verbringen müssen.

Denn die Wiederwahl als Tessiner Ständerat ist für den SVP-Chef alles andere als sicher. Die Konkurrenz von SP, FDP, Mitte und wohl auch Grünen wird mit ihrem Top-Personal antreten. Während seine Gegner allesamt auch für den Nationalrat kandidieren, fährt der SVP-Präsident eine All-in-Strategie. Schafft er die Wahl nicht, ist er weg aus Bundesbern. Chiesa sagt: «Die Ausgangslage ist natürlich offen.»

Vor vier Jahren gewann Chiesa für die SVP einen der beiden Sitze, während FDP und Mitte ihre in einer historischen Wahl verloren. Es war knapp - und das wird es wohl auch im Oktober. «Die Abwahl von Filippo Lombardi hat gezeigt, dass es keine Garantien gibt», sagt der SVP-Präsident.

SP, FDP, Mitte & Grüne attackieren Chiesas Sitz

Die Mitte will ihren Sitz nun zurückerobern - und zwar mit Nationalrat Fabio Regazzi. Der Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbands ist ein Schwergewicht. Nach zwölf Jahren im Nationalrat wolle er seine Erfahrung in der Kleinen Kammer einbringen, sagt er auf Anfrage. Die FDP tritt mit Shootingstar Alex Farinelli an und rechnet sich ebenfalls Chancen aus. Er wolle sich im Ständerat vor allem für die Fertigstellung des AlpTrasit nach Lugano einsetzen, sagt er.

Die SP ihrerseits kandidiert mit Nationalrat Bruno Storni. Er möchte den Sitz seiner Parteikollegin Marina Carobbio verteidigen, die in die Kantonsregierung gewählt wurde, erklärt er. Für die Grünen tritt Nationalrätin Greta Gysin, welche perfekt Schweizerdeutsch spricht, an.

SVP nur mit 11 Prozent Wähleranteil

Den Ernst der Lage für Chiesa erkannt hat die rechte Lega, welche auf eine eigene Kandidatur verzichtet. Deren Nationalrat Lorenzo Quadri sagt, es existiere eine Vereinbarung. «Diese sieht vor, dass der Kandidat von SVP und Lega Marco Chiesa ist.»

Der Deal mit der Lega ist für Chiesa essenziell, denn die SVP ist im Tessin nur die sechststärkste Partei und erreichte 2019 bloss einen Wähleranteil von 11,7 Prozent. Das ist sich der SVP-Präsident sehr wohl bewusst. Deshalb sagt er offen: «Die Interessen des Kantons Tessin haben für mich Priorität.» Als nationaler Präsident der grössten Partei könne er die Tessiner Sicht bestens im Bundeshaus einbringen, glaubt er.

Marco Chiesa: «Ich werde alles dafür geben»

Dem 48-jährigen Familienvater stehen hektische Monate bevor. Einerseits wird er im ganzen Land gefragt sein, um die SVP-Basis zu mobilisieren. Andererseits muss er selbst aktiv Wahlkampf im Tessin betreiben. Er werde «alles dafür geben», die Wählerschaft zu überzeugen, verspricht er.

«Ich kenne nur ein Mittel, um wiedergewählt zu werden: bei den Menschen sein; viel Energie in das stecken, was man tut; eine klare Politik haben und vor allem das halten, was man verspricht». Sollte ihm das nicht gelingen, müsste sich die SVP wohl oder übel auf die Suche nach einem neuen Chef oder einer neuen Chefin machen.