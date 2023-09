Wien: Seniorin wählt Notruf, weil ihr WC-Papier ausgegangen war

In Wien rückten die Sanitäter wegen eines «Notfalls am WC» aus.

Kein Einzelfall

Solche und ähnliche «Notrufe» kämen immer wieder vor, so ein Sprecher der Wiener Berufsrettung zu «Heute». Oftmals kämen sie von denselben Adressen. So berichtet er von einer querschnittsgelähmten Frau, die einmal zunächst um 22 Uhr anrief, damit ihr jemand das Fenster in der Wohnung öffnet. Gegen drei Uhr rief sie erneut an und verlangte, dass jemand komme, um das Fenster wieder zu schliessen. Es sei ihr inzwischen etwas frisch.