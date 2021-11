Verschärfung in Österreich : Wien antwortet mit der 2G-Regel auf die steigenden Corona-Zahlen

Der sprunghafte Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Österreich setzt sich fort. In der Hauptstadt Wien werden die Corona-Massnahmen für Ungeimpfte verschärft.

Binnen 24 Stunden wurden nach Angaben der österreichischen Behörden vom Donnerstag 8593 Fälle verzeichnet – mit Abstand der höchste Wert in diesem Jahr. Zugleich verschärft sich die Lage in den Spitälern. Die Zahl der Covid-Intensivpatienten stieg innerhalb einer Woche um rund 30 Prozent auf 352. In der Hauptstadt Wien wurden 1453 Fälle registriert.



Am Donnerstag informierte der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) über das weitere Vorgehen im Kampf gegen das Virus. Die Bettenbelegung könnte in Wien in Kürze ein Allzeithoch erreichen, warnte Ludwig. Die österreichische Hauptstadt habe bereits in den vergangenen Monaten vorausschauend auf schärfere Massnahmen gesetzt. «Viele Bundesländer sind nachgezogen und haben diese Schritte ebenfalls umgesetzt», sagte Ludwig.