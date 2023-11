Globus-Mitbesitzer René Benko tritt als Signa-Vorsitzender ab

Zuvor entzogen ihm die Investoren das Vertrauen. Der Firma fehlen Hunderte Millionen Franken. Zahlreiche Baustellen stehen deswegen derzeit still. René Benko sagt, der Rücktritt sei in der derzeitigen Situation die beste Lösung für das Unternehmen. «Es gilt nun, Vertrauen wiederherzustellen, dazu will ich meinen Beitrag leisten», so Benko.