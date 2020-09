Covid-Schnelltest : Wien lässt Schüler bei Corona-Verdacht gurgeln

Die Stadt Wien will Kinder und Lehrer bei Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus künftig direkt an den Schulen testen lassen. Und zwar mit einer Gurgellösung.

In Wien sollen per Gurgellösung Kinder und Lehrer getestet werden (Symbolbild).

In Wien sollen kommende Woche 600’000 Testkits mit einer Gurgellösung ausgeliefert werden, wie Gesundheitsstadtrat Peter Hacker am Dienstag ankündigte. Zusätzlich sollen probeweise mobile Teams bereit stehen. Bei Verdacht auf eine Infektion sollen Kinder oder Lehrer noch in der Schule gurgeln. Die Proben sollen anschliessend sofort ins Labor.