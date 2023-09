Wien: Biker (25) muss für Verfolgungsjagd saftige Busse zahlen

Er will nun wegen der Strafzahlung vor Gericht ziehen.

Es klingt unglaublich, ist aber für einen 25-jährigen Wiener knallharte Realität: Für eine Verfolgungsjagd durch mehrere Bezirke kassierte er 62 Anzeigen. Inklusive der Kosten für das Strafverfahren soll der Motorrad-Raser in Summe nun 118’484,30 Euro, umgerechnet rund 113’300 Franken zahlen. Auf der Plattform Tiktok gibt sich der Raser betrübt: «Leben vorbei wegen einem Fehler», schreibt er zu einem Foto des Strafbescheids. In den Kommentaren zu seinen Beiträgen findet der Biker regen Zuspruch.

Viele ärgern sich über vermeintliche Abzocke und stärken ihm den Rücken: «118k is zu viel Bruder», «Du schaffst das, bleib stark Bro. Viele stehen hinter dir» und «kriegste abbezahlt Brudi. Bau einfach keine Scheisse mehr» ist da etwa zu lesen. Inzwischen sammelt der beschuldigte Zweirad-Fan auf Anraten eines Fans ("Bruder mach Spendenkonto Paypal wir müssen zusammen halten inshallah») auch Geld von seinen Unterstützern.

«Die Polizei hat gelogen»

Die Sicht der Exekutive auf den Sachverhalt ist völlig anders: Wie berichtet, hatte sich der 25-Jährige Ende Juli eine lebensgefährliche Verfolgungsjagd mit der Wiener Polizei geliefert. Er hatte sich einer Anhalte-Aufforderung der Beamten entzogen und war mit halsbrecherischem Tempo davongerast. Erst in Neustift am Walde (Döbling) endete die Fahrt.

Biker zieht gegen Strafe vor Gericht

Wohl in der Hoffnung, zu Fuss der Polizei entkommen zu können, hatte der junge Mann dort eine Maschine liegengelassen. Seine eigenen Beine konnten ihn aber offensichtlich nicht schnell genug tragen. Ein Amtsarzt bestätigte bei der Festnahme eine starke Übermüdung, Alkohol- und Drogen-Test verliefen jedoch negativ. Auf Nachfrage eines Users, wie die Polizei denn überhaupt die ganze Zeit mit seinem PS-starken Bike hatte mithalten können, antwortete er einsilbig: «Helikopter».

Seine Aktion hätte jedenfalls schreckliche Folgen für Leib und Leben haben können, nur durch Glück sind keine Unbeteiligten zu Schaden gekommen. Denn laut Polizei hatten sich Passanten an einem Zebrastreifen nur durch einen Sprung zur Seite vor einem schrecklichen Unfall retten können. Auch einen Autofahrer hatte die Fahrweise des Wieners zur Notbremsung gezwungen. Das letzte Wort ist in diesem Fall jedenfalls noch nicht gesprochen. Die gigantische Strafsumme will der Beschuldigte nun vor Gericht anfechten.