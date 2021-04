Nach Oster-Lockdown - Wien öffnet Läden, lässt die Kaffeehäuser aber zugesperrt

Die Gastronomie bleibt bis auf weiteres geschlossen. Ein nächster Öffnungsschritt könnte am 19. Mai vollzogen werden.

Auch die Maskenpflicht an öffentlichen Orten wird aufgehoben

Nachdem in der Bundeshauptstadt Wien in dieser Woche die Schulen zu Schicht- und Präsenzunterricht zurückgekehrt sind, folgt ein nächster Öffnungsschritt. Per 3. Mai werden wieder Handel und körpernahe Dienstleister öffnen können.