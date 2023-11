Wien: Rentner wartet 50 Jahre auf Parkplatz

Im Dezember 1974 beantragte ein Ehepaar aus Wien einen Parkplatz, fast 50 Jahre später flatterte die Zusage in den Briefkasten.

Ein Rentner-Paar aus Wien erhielt vor kurzem eine überraschende Post von der Stadt Wien. In dem Schreiben teilte man den beiden mit, dass sie den zuvor beantragten Parkplatz in ihrem Wohnhaus erhielten. Allerdings wurde das besagte Gesuch mittlerweile vor knapp 50 Jahren eingereicht – am 10. Dezember 1974.