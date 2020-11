Halloween-Nacht : Wiener feiern vor Lockdown Corona-Partys

Samstagsnacht liessen es viele Wiener zu Halloween trotz steigender Coronazahlen noch einmal richtig krachen.

Obwohl die Covid-Fälle auch in Österreich jeden Tag steigen und die Corona-Ampel auf tiefrot steht, liessen sich einige Wiener an Halloween das Feiern nicht nehmen. Vielleicht gerade weil der zweite Lockdown unmittelbar bevorsteht, gingen viele auf die Strasse oder noch ein letztes Mal in den Club. Einige Videos und Fotos wurden der «Heute»-Redaktion zugespielt, auf denen vorwiegend junge Menschen beim ausgelassenen Feiern zu sehen sind.

Zum Eindämmen der steil anwachsenden Coronavirus-Zahlen schränkt Österreich das öffentliche Leben massiv ein. «Ab Dienstag, dem 3. November 0 Uhr bis Ende November wird es zu einem zweiten Lockdown in Österreich kommen», sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Samstag in Wien. Landesweit gelten dann Ausgangsbeschränkungen zwischen 20 und 6 Uhr. In der Zeit ist das Verlassen der Wohnung nur noch aus bestimmten Gründen erlaubt.