Schwere Vorwürfe : Wiener Gynäkologe bot sich Patientin als Erzeuger an

Ein Wiener Arzt soll einer Frau mit Kinderwunsch zu häufigem Sex geraten haben – und zwar mit ihm. Die Folgen sind ein Streit um ein Kind und viel Geld.

Schwere Vorwürfe gegen einen renommierten Frauenarzt in Wien: «Ich wollte unbedingt ein Kind», erinnert sich Patientin Oxana M. (47) an das erste Treffen in dessen Wiener Praxis 2016. «Das war mein Traum.» Doch der wurde zum Albtraum, wie «Heute» berichtet: «Er bot mir Sex an, schlug vor, er könne mich schwängern», so die Russin, die für die medizinische Behandlung nach Wien gezogen war. Der Doktor versprach ihr eine Familie und gab an, sich um sie und das Kind kümmern zu wollen. Die Patientin liess sich darauf ein.